Stasera in tv – “Palestre di vita”, le anticipazioni dell’11 maggio

Non perdere l’appuntamento di questa sera, lunedì 11 maggio, con una nuova puntata di “Palestre di vita” in onda su Raitre: ecco le anticipazioni di oggi

Parte un nuovo percorso in onda questa sera, lunedì 11 maggio, su Rai3 alle 20.20 con “Palestre di vita”, il programma condotto da Salvo Sottile. Sarà un racconto di storie di vita a partire dal rapporto con l’attività fisica e con lo sport di donne e uomini nell’Italia di oggi. A seguito dell’emergenza Coronavirus le nostre vite sono state sconvolte, ma l’attività fisica è sempre stata lì come sostegno per trascorrere al meglio i giorni infernali rinchiusi in casa. Lo sport farà da filo conduttore della trasmissione intervistando in videochiamata i vari protagonisti.

Stasera in tv – “Palestre di vita”, gli ospiti

Gli ospiti della prima puntata, che andrà in onda oggi 11 maggio 2020, saranno Diana e Francesco. La donna, 37enne di Milano, ha trovato l’amore della sua vita sul ring: il suo obiettivo è quello di crescere al meglio i suoi due bambini. Francesco, invece, ha 41 anni, si divide tra la Sardegna, dove ha una scuola di windsurf per disabili, e Pordenone, dove ha suo figlio, diventando così un buon padre ottenendo così la sua più grande vittoria.