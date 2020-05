Stasera in tv – “Il Commissario Montalbano”, le anticipazioni dell’11 maggio

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 11 maggio, con un nuovo episodio de “Il Commissario Montalbano”: ecco tutte le anticipazioni di oggi

Si torna con l’appuntamento fisso di lunedì sera, oggi 11 maggio 2020, con le indagini de ”Il Commissario Montalbano“. Questa sera in prima serata su RaiUno andrà in onda l’episodio de “Il campo del Vasaio”, andato in onda per la prima volta 2011, e con la partecipazione speciale di Belen Rodriguez. In questo nuovo episodio si cercherà di risolvere un omicidio che sembra essere collegato ad antichi rituali mafiosi: inoltre, il Commissario dovrà anche cerca di risolvere un grosso problema all’interno del suo commissariato.

Stasera in tv – “Il Commissario Montalbano”, le curiosità

Successivamente troviamo anche Mimì Augello intrattabile, aggressivo e ingiusto con i sottoposti. Così si cercherà di capire la situazione che sembra più complicata del solito in cui l’amicizia con il fidato Mimì giocherà un ruolo molto importante. “Il campo del Vasaio” è una produzione Rai Fiction – Palomar, per la regia di Alberto Sironi: Luca Zingaretti è sempre il protagonista principale. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 11 maggio 2020, con l’episodio de “Il Commissario Montalbano” in onda in prima serata su RaiUno.