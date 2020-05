Stasera in tv – Delitti – Il Piccolo Lorys, le anticipazioni dell’11 maggio

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 11 maggio 2020, con una nuova puntata di Delitti su Tv8 incentrato su “Il Piccolo Lorys”: ecco le anticipazioni

Ancora un appuntamento imperdibile con “Delitti” che andrà in onda alle 21.30 su Tv8 questa sera, lunedì 11 maggio. Dopo aver preso in esame il delitto di Varani, si parlerà del delitto de “Il Piccolo Lorys”, ripercorrendo l’omicidio del bambino avvenuto nel novembre 2014 in provincia di Ragusa. Il suo corpo del bimbo di appena 8 anni fu ritrovato dopo poche ore dalla denuncia della scomparsa da parte della madre, all’interno di un canale di cemento armato utilizzato per lo scolo delle acque. Successivamente le indagine accertarono che è morto per strangolamento e successivamente venne gettato nel canalone.

LEGGI ANCHE >>> Veronica Panarello: sentenza di Cassazione omicidio Loris Stival

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in tv – Delitti – Il Piccolo Lorys, le curiosità

L’unica imputata fu sua madre, Veronica Panarello. All’inizio si professò innocente, poi cambiò spesso le versioni. Nel novembre 2015 disse che mentre era intenta a fare faccende domestiche, il figlio giocava con delle fascette bianche. Lorys, poi, improvvisamente si sarebbe strangolato da solo e così lei, in preda al panico, lo avrebbe gettato nel canale. Poi nel 2016 la stessa donna cambiò versione dicendo che Lorys sarebbe stato ucciso dal nonno paterno, Andrea Stival, con cui lei ebbe una relazione.