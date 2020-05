Voleva fare surf così è andato in spiaggia trasgredento la quarantena anti Covid. Ed alla fine squalo uccide l’uomo. La vittima era anche famosa.

Uno squalo uccide uomo. La tragedia ha avuto luogo nella località balneare di Santa Cruz, in California, molto gettonata tra i surfisti in quanto offre una meravigliosa finestra sull’Oceano Pacificio, fatta di acque cristalline ed onde gigantesche da cavalcare. Lo scenario ideale per chi sa destreggiarsi con la tavola sui cavalloni.

Peccato però che per il 26enne Ben Kelly tutto questo si sia rivelato una trappola fatale. Il giovane era proprio un surfista professionista, tra l’altro molto quotato nell’ambiente del suo sport. Lui ha violato deliberatamente la quarantena imposta in California, così come negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Un provvedimento che si è reso necessario per arginare la diffusione del Coronavirus e che andrà avanti ancora per diverso tempo, presumibilmente. Così si è recato in acqua per spassarsela un pò con la sua tavola da surf. Ma la cosa gli è costata carissima. Uno squalo bianco lo ha assalito ed ucciso.

Squalo uccide uomo, la vittima era un noto surfista: ha violato la quarantena

Nella spiaggia scelta da Ben Kelly vigeva un divieto di accesso in vigore ogni giorno dalle ore 11:00 alle ore 17:00. Provvedimento preso proprio per evitare assembramenti. Da quanto risulta, Kelly era solo e nessuno ha potuto prestargli soccorsi con la dovuta rapidità. La morte del 26enne è avvenuta pochi minuti dopo essere stato tratto in salvo, sulla spiaggia. Le ferite riportate per via dei morsi dello squalo erano troppo gravi per potere essere tamponate dai soccorritori medici giunti poco dopo. Il predatore marino in questione è un esemplare di squalo bianco. E questo è il terzo episodio al mondo in assoluto in cui si ha notizia di una aggressione ad un uomo da parte di questa specifica specie. I due precedenti risalgono al 1984 ed al 2004. A morire allora furono un 28enne ed un 50enne.

