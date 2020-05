Una madre ha mostrato in una foto da rivoltare lo stomaco, lo scarafaggio che è entrato dentro l’occhio della figlia di sei anni.

Kris Monk ha quasi avuto un attacco di panico quando ha visto uno scarafaggio emergere da dietro l’occhio della figlia SibiKaia Monk di 6 anni. I dottori le hanno detto che l’animale era situato dietro la palpebra della bambina e si era spostato sul bulbo oculare. Hanno dovuto attendere 9 ore per la morte dell’insetto prima che il corpo della bambina lo espellesse naturalmente.

La piccola SibiKaia si è svegliata all’una di notte piangendo, sostenendo che le bruciava l’occhio così Kris, di 40 anni, l’ha controllata e ha notato qualcosa di nero. Hanno svegliato il marito Joseph, di 43 anni, e sono andati in ospedale. L’occhio della piccola ha iniziato a produrre pus e, verso le 3 del mattino, qualcosa è saltato fuori. Sia i dottori che le infermiere erano piuttosto scioccati di vedere uno scarafaggio morto fuoriuscire da un occhio di una bambina che, emozionata, ha salutato il suo amichetto con un “Ciao, Todd“. Kris e Joseph erano, invece, molto preoccupati. La coppia sta trascorrendo la quarantena con sei dei loro sette figli e stavano facendo un barbecue per il ventunesimo compleanno del più grande quando l’insetto è entrato nell’occhio di SibiKaia.

Il terribile scarafaggio nell’occhio umano di una bambina di 6 anni

Kris, mentre portava sua figlia in ospedale, aveva mille preoccupazioni: una possibile infezione che poteva aver contratto la piccola, il bisogno di un’operazione chirurgica. I dottori però, controllando l’occhio hanno determinato che l’insetto non aveva lasciato delle uova nel bulbo oculare di SibiKaia e che, tutto sommato, la bimba stava bene. Dopo qualche giorno di antibiotici per eliminare qualsiasi rischio di possibile infezione, SibiKaia è tornata alla sua vita di tutti i giorni.

