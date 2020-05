Romina Power, foto struggente su Instagram: i fan senza parole

Romina Power ha pubblicato su Instagram una foto che evoca ricordi lontani, al tempo stesso dolci e dolorosi, comunque indimenticabili.

In occasione della festa della mamma Romina Power ha voluto ricordare con una bellissima foto la persona più importante della sua vita: sua madre. Una donna che purtroppo oggi non c’è più, ma il cui ricordo è indelebile. E i tanti fan fan e follower della cantante sono rimasti senza parole nel vedere quella vecchia immagine così carica di emozioni.

Il dolce ricordo di Romina Power

Romina Power sta trascorrendo la quarantena nella sua residenza familiare di Cellino San Marco, e certi ricordi del passato potrebbero sembrare più lontani che mai. Lei però non ha dimenticato le persone più importanti della sua vita, e ha voluto farne partecipe anche il popolo dei social.

Non a caso l’immagine in questione ha attratto tantissimi like e commenti affettuosi e solidali, soprattutto da parte di chi, proprio come lei, non può più abbracciare i propri genitori. Nonostante i segni del tempo siano ben visibili (del resto è inevitabile), i sentimenti di Romina verso sua madre sono forti come e più di prima.

Visualizza questo post su Instagram Happy mother’s day to all mothers ❤️ Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 10 Mag 2020 alle ore 12:16 PDT

