Roberto Nobile, chi è l’attore: Niccolò Zito in Montalbano

Carriera e curiosità su Roberto Nobile, chi è l’attore: non solo Niccolò Zito nella fiction Il Commissario Montalbano, cosa sapere su di lui.

Di origini ragusane, ma nato a Verona, classe 1947, Roberto Nobile è un attore e caratterista italiano, molto noto e apprezzato per molti suoi ruoli. Ha collaborato con registi come Gianni Amelio, Giuseppe Tornatore, Michele Placido, Nanni Moretti ed Ermanno Olmi.

Tra i suoi ruoli più noti, quello di Niccolò Zito, un giornalista di Retelibera, una delle due televisioni locali private di Montelusa, nella fiction televisiva Il commissario Montalbano.

Cosa sapere sull’attore Roberto Nobile: non solo Montalbano

Roberto Nobile ha esordito al cinema a metà anni Ottanta, in Festa di laurea, regia di Pupi Avati: negli anni, ha recitato sia in ruoli drammatici, come in Giovanni Falcone di Giuseppe Ferrara o Il giudice ragazzino, regia di Alessandro Di Robilant, che in ruoli comici. In particolare, molti lo ricordano per il suo ruolo del professor Mortillaro nel film La Scuola di Daniele Luchetti, tratto dai romanzi di Domenico Starnone.

L’attore ha ottenuto popolarità presso il grande pubblico grazie anche al ruolo di Antonio Parmesan in Distretto di Polizia. In televisione, il suo esordio è a metà anni Novanta, nella settima stagione della serie televisiva La Piovra. Di recente è apparso in Maltese – Il romanzo del Commissario, regia di Gianluca Maria Tavarelli. Ha scritto nel 2008 il libro Col cuore in moto.