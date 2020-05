Vacanze al mare in Italia: le ricette light di Benedetta Rossi per...

Ricette di insalatone di Benedetta Rossi per rimettersi in forma in vista dell’estate.

Pare che questa estate, se tutto va come deve andare, si andrà al mare e si tornerà in vacanza. Tutto però in Italia. Abbiamo parlato spesso del boom del turismo rurale, delle vacanze in tenda, della voglia di partire sì, ma in solitaria o con pochi intimi. Saranno vacanze strane quelle di questa estate 2020 e bisognerà vedere come le persone e gli italiani risponderanno. Intanto però, le belle giornata che stanno interessando tutto il nostro paese in questi giorni fanno venire voglia di estate. Di mangiare bene. Di rimettersi in forma. Idea che pare aver sfiorato anche la mente di Bendetta Rossi, la chef di Fatto in Casa Per Voi. Una delle cuoche più amate d’Italia che però, ammettiamolo, raramente fa piatti light.

Insalate fantasiose di Benedetta Rossi

Questa volta Benedetta Rossi ha pubblicato una foto su Instagram con una serie di ricette light di insalatone da mangiare a casa per rimettersi in forma. Sono insalate leggere, ma anche molto saporite e potrete scegliere tra tante opzioni. La cuoca di Fatto in Casa Per Voi è stata cruciale per molti italiani in questa quarantena. Le sue ricette sono state provate da moltissimi neofiti del mondo dell’arte culinaria. Del resto sono procedimenti semplici, con ingredienti altrettanto facili da reperire o che avete già in cucina. Insomma… Grande spazio all’immaginazione e alla voglia di cucinare.

Le ricette di Fatto in Casa Per Voi

Ma quali sono queste ricette di insalatone che ha pubblicato Bendetta Rossi? Sono tutte idee facili e veloci, come ha spiegato la cuoca. Così, accanto ad ogni foto, una didascalia spiega gli ingredienti.

Insalatona formaggio, pera e noci: sapore al primo posto in questa ricetta che vede come ingredienti una pera, dell’emmental a dadini, l’insalata ovviamente, ma anche le noci e un po’ di semi di zucca

Insalatona con bresaola, primosale e funghi: anche qui si parla di insalate gourmet potremmo dire. Usiamo la rucola, la bresaola, il primosale a cubetti e dei funghi champignon a fettine. Aggiungete un po’ di pepe e il gioco è fatto.

Insalatona con speck, spinaci e mela: una ricetta particolare e innovativa che vede spinacini freschi, speck, mezza mela verde tagliata a cubetti, pinoli, il succo di mezzo limone e semi di girasole. Rimarrete stupiti.