Pio D’Antini: chi è il comico foggiano, curiosità, moglie e figli

Carriera, curiosità e vita privata di Pio D’Antini, chi è il noto e amatissimo comico foggiano: carriera e vita privata, curiosità, moglie e figli.

Nel duo comico ‘Pio e Amedeo’, formatosi quando erano giovanissimi e che ha fatto tutta la gavetta a partire dai villaggi vacanze, Pio D’Antini è il “biondo con gli occhi chiari”. Nato a Foggia il 25 agosto, 1983, ovvero 5 giorni dopo Amedeo Grieco, i due si conoscono sin da bambini.

Le loro carriere dunque sono sempre andate avanti in maniera parallela: partiti appunto dai villaggi vacanze, arrivano in televisione su Telefoggia nel 2004, in una trasmissione chiamata Occhio di Bue. Poi arrivano Telenorba e Radionorba.

Carriera e vita privata di Pio D’Antini

Sulla principale emittente privata pugliese i due si fanno notare soprattutto con il programma U’ Tub, dove inscenano delle incredibili candid camera e imitano personaggi famosi. Così, Riccardo Scamarcio e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro diventano i Negramarcio. Arrivano sulle reti nazionali, prima la Rai poi Mediaset con Zelig e soprattutto Le Iene dove saranno gli Ultras dei Vip. Non potevano mancare le esperienze cinematografiche, ma soprattutto l’approdo ad Amici di Maria De Filippi.

Pio e Amedeo sbarcano insieme anche sul palco dell’Ariston, ospiti del Festival di Sanremo. In televisione tornano poi per tre anni consecutivi con Emigratis, diventato un programma di culto della tv commerciale degli ultimi anni. Sposato con Cristina Garofalo, sua storia fidanzata, Pio D’Antini ha una figlia, Chiara, nata a dicembre 2016. Seguitissimo su Instagram, ha 650mila follower.