Oggi in tv – Beautiful, le anticipazioni dell’11 maggio

Oggi torna l’appuntamento con una nuova puntata di Beautiful in onda su Canale5: ecco tutte le curiosità e le anticipazioni sull’11 maggio

Torna l’appuntamento con Beautiful con una nuova puntata che andrà in onda oggi, lunedì 11 maggio, su Canale 5. Dopo che Hope ha chiesto a Ridge di assumere Flo alla Forrester, lo stilista ha accettato di buon grado la proposta. Così la ragazza sarà l’assistente di Hope e lavorerà a stretto contatto con la cugina. Dopo il patto esistente tra Zoe e Shauna, Flo si troverà a disagio per le bugie sulla figlia di Hope. Zoe, che sa tutto, teme che la Fulton prima o poi possa confessare tutto a lei.

Oggi in tv – Beautiful, le curiosità

Successivamente vedremo come Xander noti il malumore di Zoe che si reca ogni giorno alla Forrester e cercherà di avere spiegazioni dalla ragazza. Il ragazzo si preoccupa per i comportamenti poco chiari del padre e crede che dietro al cambiamento di Zoe ci sia proprio l’uomo. Infine, Shauna cercherà di distogliere l’attenzione di Flo dai sensi di colpa iniziando così a mettere gli occhi su Ridge, un uomo che ha sempre ammirato. Appuntamento con una nuova puntata di Beautiful in onda oggi su Canale 5.