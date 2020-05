Mara Venier senza freni esagera, ora non si ferma più

Nel corso dell’ultima puntata, la storica conduttrice di Domenica In, Mara Venier, ha fatto un annuncio sorprendente.

In queste settimane e mesi complicati, gli italiani hanno avuto a disposizione alcuni punti fermi nella programmazione televisiva. Uno di questi è stato certamente Mara Venier, visto che ‘Domenica In‘ si è fermata solamente per una settimana, quella in cui è scoppiato tutto, e poi è andata in onda regolarmente. Sembrerà eccessivo, ma anche un piccolo punto fermo, un elemento di continuità con la normalità, per molti può essere un’ancora a cui aggrapparsi.

Zia Mara, come ama chiamarsi e farsi chiamare, ha lavorato con piacere in queste settimane. La conduttrice ama il proprio lavoro ed il rapporto con il pubblico, che coltiva soprattutto sui social network. C’è stato un momento, però, in cui ha temuto non solo di dover staccare, ma anche di prendere il contagio: “Il vice ministro Sileri era risultato positivo, dovevo averlo ospite, mi sono molto spaventata. Avevo tredici persone in studio. Da quella giornata gli ospiti in studio non ci sarebbero più stati. Ho pensato sinceramente di fermarmi”.

Mara Venier non si ferma più

Passata la paura, Zia Mara ha ripreso a lavorare con costanza e pare non abbia intenzione di fermarsi. In teoria la programmazione di ‘Domenica In’ si concluderebbe a fine maggio, ma durante l’ultima puntata ha fatto un annuncio inatteso e sicuramente gradito: “Il direttore di rete Coletta e il direttore generale Salini hanno chiesto di andare avanti fino al 28 giugno. E allora se tutto va bene noi saremo con voi fino al 28 giugno…”.