Loredana Lecciso, Al Bano sbotta: “Adesso basta, non ne posso più”

In questi mesi si è parlato molto del riavvicinamento tra Al Bano e Loredana Lecciso. Adesso però il cantante non ne può più e sbotta.

La notizia del ritorno di fiamma tra Loredana Lecciso e Al Bano è stata trattata diffusamente da tutte le testate di gossip. L’interesse mediatico per questa coppia è stato addirittura più alto di quello per la riconciliazione tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Il motivo è semplice, Al Bano è uno dei personaggi più amati d’Italia e la sua storia d’amore con Romina Power ha appassionato il mondo intero.

Prima dell’annuncio, infatti, si parlava di un presunto riavvicinamento tra lui e l’ex moglie. Adesso, invece, si prova ad ipotizzare un futuro coniugale con la Lecciso. Insomma su questo “triangolo” amoroso si parla anche troppo. Un gossip insistito ed insistente, del quale il contante pugliese è davvero stanco. Intervistato dalla ‘Gazzetta del Mezzogiorno’, Al Bano ha dichiarato: “Non ne posso più: basta con il gossip”.

Al Bano sbotta: “Basta gossip”

Stanco delle continue chiacchiere sul suo rapporto con Romina e di quello con Loredana. Il cantante ha chiarito per l’ennesima volta che con l’ex moglie c’è un rapporto di amicizia e stima, anche professionale. Quindi sull’attuale compagna ha detto: “Non è soltanto la mia fidanzata: ci ho fatto due figli eh? (…) Non ho detto e non dirò più niente”. Chiarito questo si è lasciato andare ad un attacco diretto alla stampa di settore, rea di continuare a cercare indizi per creare notizie.

Sui recenti articoli ha detto: “Non ne posso più: basta con il gossip. Basta adesso. E’ una cosa che non posso più sopportare. Tanto che ho chiamato i direttori di alcune riviste e ho detto: volete fare i soldi creando storie e storielle sulla mia situazione? E va bene, ma pagate. Pagate per ogni copertina e date tutto il ricavato in beneficenza. Mi hanno risposto: niet”.