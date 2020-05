Laura Chiatti, la foto mette paura: “Sei dimagrita troppo”

Gli ultimi scatti postati da Laura Chiatti su Instagram hanno sollevato dubbi, perplessità e molta preoccupazione: l’attrice sembra ridotta a pelle e ossa.

Laura Chiatti ha sempre avuto un fisico perfetto, asciutto e supertonico, insomma invidiabile. E giustamente non ne ha mai fatto mistero sui social. In queste settimane di lockdown causa Coronavirus, però, tanti i fan dell’attrice l’hanno trovata molto più magra del solito e glielo hanno fatto notare con messaggi e commenti preoccupati.

I fan di Laura Chiatti in allarme

In uno degli ultimi scatti (vedi sotto), in particolare, Laura Chiatti sembra ridotta letteralmente a pelle e ossa. Ecco allora che molti suoi fan, a dimostrazione della stima e dell’affetto che provano per lei, la invitano a mangiare un po’ di più e riacquistare almeno qualche chilo, temendo che di questo passo vada addirittura incontro a problemi di salute.

A dire il vero, nei giorni scorsi Laura Chiatti ha già fatto chiarezza sulla questione, pubblicando un post su Instagram in cui conferma di aver perso peso e svela il motivo di questo dimagrimento: dallo scorso febbraio ha cambiato alimentazione a causa delle sue numerose allergie, facendosi seguire da un nutrizionista: “Mi ha davvero salvato”, ha scritto la Chiatti, facendo poi appello ai suoi followers: “A chi come me ha questo tipo di problemi, consiglio di non fare diete autogestite, ma di affidarsi a seri professionisti”. Se lo dice lei…

Visualizza questo post su Instagram ❤️ Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 11 Mag 2020 alle ore 7:35 PDT

