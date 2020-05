Jenny De Nucci conquista i fan suonando l’ukulele – VIDEO

La giovanissima attrice Jenny De Nucci conquista i fan suonando l’ukulele: il nuovo video che fa impazzire i suoi follower su Instagram.

Web star e attrice italiana nata a Garbagnate Milanese il 27 maggio del 2000, dopo aver esordio nel reality Il Collegio, Jenny De Nucci ha acquisito una incredibile popolarità che ha dato slancio immediato alla sua precoce carriera professionale.

Appassionata di danza, musica e viaggi, la ragazza ha fatto parte del cast della serie televisiva Un passo dal cielo, in onda su Rai 1, con Daniele Liotti e Pilar Fogliati, quindi di Don Matteo, sempre sul primo canale della Rai, storica fiction con Terence Hill nei panni del prete detective.

Il video di Jenny De Nucci che fa impazzire i fan

La giovanissima attrice ha anche scritto un libro dal titolo GIRLS. Siamo tutte regine. Il romanzo racconta la storia di Alma, una ragazza di diciotto anni con il sogno di diventare attrice. In molti, hanno rivisto la storia e i sogni di Jenny De Nucci, che come tutti in questo periodo è bloccata a casa. Resta però molto attiva su Instagram, dove ha 1,2 milioni di follower.

Scoperta grazie al social Musical.ly, antenato di TikTok, la ragazza ha sempre avuto un bel rapporto coi social e intanto si diverte a postare video su Instagram. Infatti, anche lei è entrata nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus e si cimenta in un’esibizione improvvisata con l’ukulele. Suo ‘complice’ è Simone Pollastri: “Abbiamo deciso di documentare in 48 secondi un pomeriggio qualunque in quarantena”, ha raccontato su Instagram.