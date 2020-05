Grande Fratello Vip: spunta il nome di Giulia De Lellis – VIDEO

Novità per la prossima edizione del Grande Fratello Vip: spunta il nome di Giulia De Lellis come possibile opinionista del serale settimanale.

Sarà Giulia De Lellis una delle opinioniste della prossima edizione del Grande Fratello Vip? Si tratta di un’ipotesi lanciata dal portale 361 Magazine. La nota influencer, fresca di ritorno di fiamma con Andrea Damante, potrebbe ricoprire un ruolo nel reality show.

Infatti, potrebbe essere l’opinionista del serale settimanale del noto reality show e sostituire Wanda Nara. La moglie e manager dell’attaccante Mauro Icardi, infatti, sembra essere destinata a lasciare il programma.

Peraltro, Alfonso Signorini, direttore del settimanale ‘Chi’ e conduttore della trasmissione televisiva, già nei mesi scorsi aveva spiegato che l’ipotesi De Lellis era sul tavolo ed era poi tramontata: “Sì, non l’ho mai detto ma io avevo pensato subito a lei, perché è una ragazza che sa cosa vuole, poi la cosa non è andata in porto, però l’avrei voluta”. Al momento, dunque, si tratta di voci, ma sono in molti pronti già a scommettere sulla sua presenza in tv nei prossimi mesi.