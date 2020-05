Gianluca Vacchi annuncia sui social, nel giorno della Festa della Mamma, che presto diventerà padre per la prima volta a 52 anni.

Imprenditore per eredità di famiglia, Gianluca Vacchi è un personaggio eccentrico che negli anni scorsi si è fatto conoscere principalmente per la passione per i balli latino americani. La sua notorietà social, infatti, è cominciata proprio con dei video in cui si mostrava con la fidanzata mentre ballava.

Leggi anche ->Gianluca Vacchi, chi è: età, carriera e vita privata dell’imprenditore re dei social

La notorietà non è dispiaciuta all’imprenditore che, nel corso dei mesi ha continuato a pubblicare video in cui mostrava come si divertiva. Spesso i video erano girati a bordo della sua imbarcazione ed in compagnia di splendide donne. Alcuni di questi hanno anche fatto sollevare un polverone mediatico, come quello in cui sculacciava le modelle. Ma Gianluca non se l’è presa ed ha risposto sempre con ironia alle accuse e alle polemiche.

Leggi anche ->Gianluca Vacchi nei guai per il post con l’ippopotamo – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Gianluca Vacchi sta per diventare padre

Il video postato ieri da Gianluca Vacchi è decisamente differente da quelli per cui è conosciuto in tutto il mondo. L’imprenditore si è mostrato in primo piano al fianco della fidanzata, la splendida modella venezuelana Sharon, ed ha fatto i propri auguri alla madre nel giorno della festa dedicata alle mamme. Il video, però, è stato l’occasione per fare gli auguri ad una neo mamma: “Oggi è la Festa della Mamma e ovviamente il mio primo pensiero va a mia madre. Ma poi devo anche dire che quando nella mia vita ho pensato ad una potenziale madre per mio figlio, quella donna aveva le caratteristiche di Sharon”.

Già da questa frase era possibile intuire dove volesse andare a parare, ma a scanso di equivoci Vacchi aggiunge teneramente: “E sono molto felice di annunciarvi e condividere con voi questo, io e Sharon aspettiamo un bambino. Lei è la madre che ho sempre sognato per mio figlio”. Infine si rivolge alla fidanzata e dice: “Grazie amore per avermi dato il regalo più bello…”.