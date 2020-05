Fabrizio Corona, il messaggio di speranza: “E poi ci sei tu…”

Fabrizio Corona condivide con i propri fan una perla di saggezza a commento di uno scatto che lo ritrae in tutto il suo fascino.

Continua il lavoro di promozione di ‘Atenatv.com‘ da parte di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi qualche giorno fa aveva dovuto porgere le proprie scuse a tutti quegli abbonati che non avevano potuto usufruire del servizio a causa di un problema con i server. Le richieste di abbonamento, infatti, avevano superato di gran lunga le più rosee aspettative e questo aveva fatto crashare il server.

Fabrizio, dunque, aveva chiesto scusa con un video a tutti coloro che giustamente si lamentavano per il disservizio. Inoltre ha promesso un piccolo regalo per farsi perdonare, quindi ha annunciato le nuove date per iscriversi e per poter godere delle trasmissioni. Nelle scorse ore, con il servizio nuovamente ristabilito, Corona ha pubblicato due post su Instagram. In uno si legge il target di pubblico a cui si rivolge il servizio, nell’altro si vede una foto artistica di Corona.

Fabrizio Corona: “E poi ci sei tu…”

Nello scatto in questione Fabrizio è seduto su una panchina mentre espira il fumo di una sigaretta verso l’alto. In posa da duro di Hollywood, Corona indossa un paio di jeans ed un gillet che lascia intravedere i suoi muscoli. A commento della foto scrive una frase in linea con quelle di questo periodo: “LA VITA È BELLA. COMUNQUE E DOVUNQUE“. Un inno alla vita che ha riscosso numerosi consensi tra i suoi fan e che è stato commentato da centinaia di persone.

Le sue ammiratrici non perdono l’occasione per fargli i complimenti. C’è chi gli scrive: “La vita è bella comunque e dovunque e poi… Ci sei tu!”. Una vera e propria dichiarazione d’amore che non è solitaria, visto che c’è anche chi scrive: “Sai a chi piaci??? A noi Rivoluzionari. Chi è qui in fondo lo è. E tu lo sei. E che Rivoluzione sia!!! Sempre”.