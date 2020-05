Estrazione Million Day 11 maggio 2020: diretta oggi numeri

Estrazione del sabato al Million Day: a partire dalle ore 19.00 diretta live con la combinazione vincente di oggi 11 maggio 2020.

Primo vincitore del mese di maggio al Million Day, il gioco che ogni sera mette in palio un milione di euro a chi indovina una combinazione di 5 numeri compresi tra 1 e 55. La vincita è stata realizzata sabato 9 maggio a Fabriano, provincia di Ancona. Due vincite da un milione di euro consecutive dunque nelle Marche. Infatti, il 30 aprile il 5 è stato realizzato a Monte San Giusto, provincia di Macerata.

Prima della vincita del 30 aprile, le ultime due vincite milionarie risalivano a marzo. La prima vincita milionaria è stata realizzata il 16 marzo a Ceppaloni, in provincia di Benevento. Successivamente, mercoledì 25 marzo un secondo milionario è stato registrato a Pietra Ligure, nel savonese. Da lunedì 27, intanto, è tornata la possibilità di giocare in ricevitoria e non solo online. L’appuntamento è come al solito alle 19.00 ogni sera con l’estrazione quotidiana.

Statistiche Million Day: numeri ritardatari e frequenti

Diamo uno sguardo come sempre a qualche dato statistico. I ritardatari sono il 41, il 47 e il 39 rispettivamente con 57, 31 e 28 estrazioni di ritardo. I più frequenti sono invece il 14 con 45 estrazioni, quindi il 35 e l’1 con 44 estrazioni, poi a 41 estrazioni troviamo il 49.

Million Day 11 maggio 2020: diretta estrazione

Tutto pronto per scoprire insieme a voi quali sono i 5 numeri fortunati che possono realizzare il sogno di diventare milionari. Attesa sempre grande per sapere se qualcuno avrà indovinato la combinazione di 5 numeri.

Ecco i cinque numeri fortunati: 8-18-39-41-44