Elenoire Casalegno spiazza tutti: “Ecco chi mi ha salvato la vita”

Vent’anni fa è successo qualcosa che ha cambiato per sempre – e in meglio – la vita di Elenoire Casalegno: a rivelarlo è lei stessa su Instagram.

E’ una dedica bellissima e inaspettata quella appena firmata su Instagram da Elenoire Casalegno, solitamente molto restia a parlare ed esibire i fatti della sua vita privata, anche sui social. L’avvenente showgirl, che compirà 44 anni il prossimo 28 maggio, ha postato nel giorno della festa della mamma una splendida foto della figlia Swami, avuta nel 1999, appena 23enne, da DJ Ringo. E ha spiegato con parole semplici ma efficaci le ragioni per cui ha voluto diventare madre così giovane e all’apice della sua carriera, contro il parere di tutti.

Leggi anche –> Elenoire Casalegno, chi è la showgirl: carriera, curiosità e vita privata

Leggi anche –> Elenoire Casalegno: chi è la figlia Swami Anaclerio

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La confessione di Elenoire Casalegno

“Quando è nata Swami avevo 23 anni… desiderata, senza ombra di dubbio – scrive Elenoire Casalegno sul suo profilo Instagram -. Molti, persino i colleghi, mi considerarono una ‘folle’. Così giovane, all’apice della carriera… perché? Perché mettere al mondo un figlio, e limitare il lavoro, la propria vita. Solo una donna lo sa. Arriva un momento in cui sei ‘pronta’; è difficile da spiegare, non c’è una regola. Arriva, punto. Oggi Swami ha 20 anni, e alla domanda ‘perché?’ rispondo ‘perché mi ha salvato la vita’”.

Swami, che ha da pochissimo compiuto 21 anni, è stata di fatto la ragione per la quale la showgirl ha deciso di stoppare la sua carriera artistica per dedicarsi alla persona più importante della sua vita: la sua amatissima figlia, appunto. Nonostante ci sia voluto del tempo, pero, alla fine Elenoire è riuscita ad ottenere il successo che meritava. E oggi confessa che rifarebbe subito quella scelta, dal momento che soltanto chi è mamma più capire cosa si prova in quei momenti. Con buona pace di chi storceva e storce tuttora il naso…

Leggi anche –> Elenoire Casalegno, vita privata: chi è il fidanzato Andrea

EDS