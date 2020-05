Como | esplosione in casa | i pompieri trovano una vittima

C’è una persona morta a seguito di una esplosione in casa in una località del Comasco. I vigili del fuoco lavorano per cercare eventuali superstiti.

Nelle scorse ore una deflagrazione molto potente ha svegliato diverse persone. La cosa riguarda un appartamento esploso nella località di Andrate di Fino Mornasco, in provincia di Como. Purtroppo l’episodio è culminato con una vittima. A perdere la vita un uomo, che si trovava all’interno dell’abitazione. Subito sono accorsi gli esponenti delle forze dell’ordine, con diverse squadre dei vigili del fuoco ed anche alcune vetture con a bordo i carabinieri. I sanitari del personale medico hanno raggiunto l’appartamento esploso allo stesso modo, nel breve volgere di pochi minuti. Ma lo stesso 118 ha fornito la comunicazione relativa alla vittima, per la quale non c’è stata niente da fare. Il decesso è avvenuto subito dopo l’incidente, sul quale si indaga per cercare di individuare le cause che hanno innescato il tutto. Il fatto è successo nelle prime ore di lunedì 11 maggio 2020.