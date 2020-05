Como | esplosione in casa | i pompieri trovano una vittima

C’è una persona morta a seguito di una esplosione in casa in una località del Comasco. I vigili del fuoco lavorano per cercare eventuali superstiti.

Nelle scorse ore una deflagrazione molto potente ha svegliato diverse persone. La cosa riguarda un appartamento esploso nella località di Andrate di Fino Mornasco, in provincia di Como. Purtroppo l’episodio è culminato con una vittima.

A perdere la vita un uomo, che si trovava all’interno dell’abitazione. Subito sono accorsi gli esponenti delle forze dell’ordine, con diverse squadre dei vigili del fuoco (ben 8 i mezzi sopraggiunti, n.d.r.) ed anche alcune vetture con a bordo i carabinieri. I sanitari del personale medico hanno raggiunto la villetta distrutta dalla deflagrazione allo stesso modo, nel breve volgere di pochi minuti. Ma lo stesso 118 ha fornito la comunicazione relativa alla vittima, per la quale non c’è stata niente da fare. Il decesso è avvenuto subito dopo l’incidente, sul quale si indaga per cercare di individuare le cause che hanno innescato il tutto. Il fatto è successo intorno alle ore 06:10 di lunedì 11 maggio 2020.

Esplosione in casa, boati e fumo nero prima del botto tremendo

L’esplosione in casa si è verificata in via Liguria ad Adrate. Possibile che, oltre alla vittima, nell’abitazione ci fossero anche altre persone. I vigili del fuoco sono al lavoro proprio per cercare eventuali superstiti. Il botto ha provocato la dispersione di diversi detriti nello spazio circostante. Dei pezzi di macerie sono stati scagliati a diverse decine di metri di distanza. Ed alcuni residente di Adrate segnalano di avere udito una serie di rimbombi e di scoppi prima del botto letale. Poi anche del fumo nero si è levato dalla villetta distrutta. Le abitazioni immediatamente attigue hanno riscontrato a loro volta dei danni.

