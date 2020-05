Barbara d’Urso commossa: la sorpresa per i suoi 63 anni

Barbara d’Urso piange commossa a “Live – Non è la d’Urso” dopo aver ricevuto in diretta una sorpresa in onore dei suoi 63 anni.

L’amata conduttrice italiana Barbara d’Urso non è riuscita a trattenere la commozione. Sono lacrime di gioia le sue, versate in diretta ieri sera, domenica 10 maggio, a “Live-Non è la d’Urso” di fronte al regalo che le è stato fatto per festeggiare i suoi 63 anni, compiuti lo scorso 7 maggio. È stato l’ospite in studio della giornata, Marco Carta, ad invitare la conduttrice del programma nella stanza drive-in della trasmissione, all’interno della quale era presente suo fratello Riccardo, che non vedeva da più di un anno. La d’Urso sperava di non emozionarsi durante la sorpresa, un lungo video sulla sua carriera, ma non è riuscita nel suo intento.

La conduttrice del programma di Canale 5 ed il fratello hanno dunque guardato insieme un lungo video dedicato interamente alla vita ed alla carriera della donna. Il filmato mostra le foto dei genitori di Barbara, dei suoi fratelli e della sua vita prima della televisione. Passano in rassegna ricordi legati alla sua infanzia ed alla sua famiglia, seguiti successivamente da quelli legati ai suoi esordi in televisione, al suo grande amore Mauro, ai suoi figli, ed al suo attuale successo.

Ricordi ed emozioni: Barbara d’Urso non riesce a trattenere le lacrime

Durante la visione del filmato, la tanto amata conduttrice sospira, sorride emozionata, e non riesce a trattenere il pianto. Ricordi dolci si susseguono, la storia della vita di Barbara d’Urso è sullo schermo, fino a quando il video giunge alla fine. Sono la cara mamma Wanda ed i fratelli, il ricordo più dolce della conduttrice, a chiuderlo, con i loro sentiti ed emozionanti auguri. Barbara è commossa, si mostra a nudo e senza filtri. Una puntata sicuramente indimenticabile per la trasmissione “Live- Non è la d’Urso”.

