Alessia Marcuzzi sul terremoto a Roma: “Eravamo spaventatissimi”

La conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi ha commentato il terremoto avvenuto questa mattina a Roma, informando i suoi follower di quanto si è spaventata.

In più zone di Roma, questa mattina, si è avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 con epicentro a Fonte Nuova. I Vigili del Fuoco riportano che non ci sono stati danni, ma in molti si sono spaventati. La conduttrice Alessia Marcuzzi, su Twitter, ha commentato con i suoi followers quanto accaduto: “Eravamo spaventatissimi“. In moltissimi, in seguito, hanno commentato il suo post.

La conduttrice de Le Iene Show ha commentato inizialmente con “Mamma mia…Sembrava una bomba” e poi ha voluto ringraziare la potenza dei social per avere informazioni chiare su quanto avvenuto. “L’unico mezzo di informazione utile è stato proprio Twitter. Ho capito cosa stava succedendo solo grazie alle persone che raccontavano in tempo reale tutto. Grazie”. Secondo gli esperti, l’evento rientra nella normalità e non c’è da preoccuparsi.

Molti i vip spaventati dal terremoto a Roma

Il capo ufficio stampa della Protezione Civile ha assicurato che durante l’anno ci sono centinaia di scosse come questa in tutto il Paese. Alessia Marcuzzi, però, non è stata l’unica vip a commentare la scossa di terremoto registrata a Roma nelle prime ore del mattino: tra i tanti anche Caterina Guzzanti, Gerardo Greco, Gabriele Rossi e Rita Dalla Chiesa.

