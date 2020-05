Stasera in tv – Un giorno in Pretura stasera con la seconda puntata

Stasera in tv – Un giorno in Pretura stasera con la seconda...

Un giorno in Pretura affronta il misterioso caso di Gloria Rosboch, professoressa di francese che scomparve nel 2016 e venne ritrovata senza vita circa un mese più tardi: tutte le anticipazioni sul processo a Gabriele Defilippi e Roberto Obert

Risale a quattro anni fa un caso di omicidio che rappresenta una delle pagine di cronaca nera più cruente della storia italiana.

Un giorno in Pretura stasera in televisione inizierà alle ore 21.20, su Rai 3, con il processo a Roberto Obert e Gabriele de Filippi, accusati di essere i responsabili del suo omicidio.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi.

Un giorno in Pretura – Il caso Rosboch

Il 13 gennaio del 2016 Gloria Rosboch, professoressa di francese di Castellamonte, nel comune di Torino (Piemonte) uscì di casa dicendo ai genitori, con i quali conviveva, di dover andare a una riunione scolastica. Nonostante l’insegnante dovesse mancare di casa solo mezz’ora non vi fece più ritorno, mettendo presto in allarme la madre e il padre i quali allertarono le forze dell’ordine. Le indagini dimostrarono che quella fornita dalla donna era solamente una scusa e che questa si era in realtà diretta altrove.

La svolta nelle ricerche si ebbe quando i sospetti ricaddero su Roberto Obert che, messo alle strette, finì per indicare dove si trovava il corpo senza vita di Gloria Rosboch. Il sospettato indicò come ideatore del delitto Gabriele de Filippi, diciannovenne ex studente dell’insegnate e con il quale la donna aveva avuto una relazione sentimentale.

La denuncia per truffa

Secondo la ricostruzione, nel 2014 la professoressa aveva prelevato 187.000 euro dal conto dei propri genitori e li aveva dati al ragazzo perché li usasse per costruire una vita nuova insieme in Francia. Ottenuto il denaro, però, il giovane avrebbe disatteso le promesse. Resasi conto di essere stata raggirata, la donna denunciò l’ex amante per truffa. Il giovane tentò, quindi, di farle ritirare la denuncia, più volte, invano.

La Corte di Cassazione ha condannato a 30 anni di carcere Gabriele Defilippi e a 18 anni e 9 mesi Roberto Obert.

Video un giorno in pretura, l’anticipazione

