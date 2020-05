Stasera in tv serie Rai – L’Allieva stagione 2: trama episodi di oggi

Questa sera in tv torna la serie Rai L’Allieva, con due episodi della seconda stagione: tutti i dettagli sulla fiction in onda oggi, 10 Maggio

La giovane laureanda in medicina è cresciuta e in questa seconda stagione avremo modo di osservare un’Alice più consapevole di se stessa. Questo darà ancora più filo da torcere ai suoi amori, costretti a venire allo scoperto per poterla conquistare. La serie in onda su Rai 1 inizierà alle ore 21.25, con due nuovi episodi, il settimo e l’ottavo.

L’Allieva 2

Alice Allevi è cresciuta in questa seconda stagione e con lei anche la serie televisiva che la vede protagonista. Noteremo come i personaggi principali abbiano preso maggiore spessore, esattamente come il giallo crime e il rosa degli amori che ruotano attorno alla specializzanda si amalgameranno meglio, pur mantenendosi nella propria intrigante complessità.

Episodio 7, Il passaggio

Alice inizia a sospettare che il comportamento del PM Einardi sia sin troppo perfetto, tanto da sembrarle poco genuino.

La ragazza scopre infatti cosa si cela dietro la forte l’inimicizia che lega il PM e Conforti. Questa verità getterà la dottoressa nello sconforto e le renderà difficile credere a Sergio, nonostante questo le assicuri di avere intenzioni serie nei suoi confronti.

Nel frattempo Alice e Claudio si recano insieme sulla scena del crimine di un probabile omicidio. Un ragazzo muore dopo essere caduto da una struttura in costruzione, all’interno di un liceo scientifico. Tanti gli elementi che appaiono da subito incongruenti all’ipotesi che si possa essere trattato di un incidente. La morte di Luca si svelerà essere una tragedia legata a un rito di passaggio: attraversare una trave sospesa su di un terrazzo sotto stupefacenti.

Il rituale si scoprirà essere stata una trappola.

Episodio 8, Insospettabili

Alice e Claudio indagano insieme su un nuovo caso di omicidio. Il corpo di un noto chirurgo viene rinvenuto senza vita nella sua villa. L’omicidio sembrerebbe essere legato a una rapina in casa finita male. Le ricerche riporteranno a una verità molto più oscura di quella che sembra e la risoluzione del caso contribuirà a riavvicinare Alice e Claudio.

Le riprese della terza stagione sono state interrotte a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.

L’Allieva, cast:

Alessandra Mastronardi (Alice Allevi)

Lino Guanciale (dottor Claudio Conforti)

Dario Aita (Arthur Malcomess)

Michele Di Mauro (Roberto Calligaris)

Francesca Agostini (Lara Proietti)

Pierpaolo Spollon (Marco Allevi)

Jun Ichikawa (Yukino Nakahama)

Chiara Mastalli (Silvia Barni)

Martina Stella (Ambra Negri Della Valle)

Ray Lovelock (professor Paul Malcomess)

Tullio Solenghi (professor Paul Malcomess)

Emmanuele Aita (Paolo Macrì)

Francesco Procopio (Giorgio Anceschi)

Fabrizio Coniglio (Fabrizio Visone)

Anna Dalton (Cordelia Malcomess)

Giuseppe Antignati (Guido Allevi)

Laura Mazzi (Susanna Allevi)

Giorgio Marchesi (Sergio Einardi)

Giselda Volodi (professoressa Valeria Boschi)

Chiara Ricci (dottoressa Beatrice Alimondi)

Claudia Gusmano (Erika Lastella)

