Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 10...

Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 10 maggio. Andrà in onda su La7 il programma di attualità e approfondimento condotto da Massimo Giletti.





Anche questa sera, il pubblico di La7 potrà assistere ad una nuova puntata della trasmissione condotta da Massimo Giletti. Il dibattito e l’approfondimento verteranno, come di consueto, sui fatti di maggiore attualità nel nostro Paese.

Stasera in tv, Non è l’Arena: gli ospiti e le anticipazioni della serata del 10 maggio

L’approfondimento e il dibattito sui fatti di maggiore attualità e sulla politica nel nostro Paese sarà condotto questa sera da Massimo Giletti su La7. Gli ospiti della serata in collegamento discorreranno in particolar modo sulle tematiche legate alla così detta Fase 2 nella gestione dell’emergenza sanitaria, oltre che del caso Bonafede-Di Matteo.

Durante questa trentunesima puntata della terza stagione del programma, largo spazio sarà offerto alla vicenda legata alle dichiarazioni di Di Matteo durante la puntata della scorsa settimana della trasmissione. Dichiarazioni che hanno suscitato non poche polemiche sulla figura del Ministro della Giustizia Bonafede, nei confronti del quale l’opposizione presenterà una mozione di sfiducia già dalla prossima settimana.

Si parlerà inoltre, nel corso della serata, delle polemiche legate alle recenti scarcerazioni di alcuni boss mafiosi a causa del dilagare della pandemia. Tra gli ospiti della serata ci sarà Claudio Martelli, ex Ministro della Giustizia, ma anche Luigi De Magistris, Alessandro Sallusti, Luca Telese e Lirio Abbate.

Si affronterà inoltre il tema della gestione della Fase 2, che si trova in questi giorni ad attraversare il nostro Paese e delle polemiche sorte tra il Governo e le Regioni e Province relativamente alle aperture delle attività commerciali. Ne discuteranno insieme al presentatore e giornalista, a guida del programma televisivo, Nunzia De Girolamo, Luca Telese, Alessandro Cecchi Paone, Pierpaolo Sileri, Fabrizio Pregliasco, Matteo Bassetti, Myrta Merlino, Andrea Crisanti e Pasquale Marco Bacco.

Nel corso della serata inoltre Giletti intervisterà Arrigo Cipriani, il gestore dell’Harry’s Bar di Venezia. L’imprenditore ha più volte denunciato i gravi rischi che correrebbe la nostra economia per via di un ritardo ulteriore nell’apertura delle attività.