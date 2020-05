Stasera in tv | Live Non è la D’Urso: anticipazioni e ospiti, oggi 10 Maggio

View this post on Instagram

Sono partito da qui con delle consapevolezze ma devo ammettere che le mie speranze erano nettamente più forti. Come si può essere certi del contrario di ciò che si ha davanti agli occhi? Non è superbia, illusione, abnegazione, negazione o qualcosa che non si è voluto vedere. Si chiama speranza. La cosa più bislacca è che riparto da qui con la stessa speranza, che non è morta, bensì più forte di prima. Lacerata, si, ma nutrita da quel senso che solo mia nonna sapeva dare alle cose e agli accadimenti. Non sono frottole se penso che la memoria è una cosa che vive e che ci fa vivere, non è una frottola mettere o fare qualcosa per lei, senza scadere nell’auto commiserazione, senza vivere in funzione di essa, no, certo che no. Sono disobbediente e non ce la farei. Era stupendo il tuo contenitore, ma ora sei paradossalmente più vicina, energia. Adesso torno a Milano. Sarai nelle mie canzoni, nei miei concerti, nei miei piccoli grandi e piacevoli passi. E provo gioia se penso che ti amo nonna. Che onore! Sono grato di essere stato allevato da te, mi hai reso sensibile e forte, Mi hai bastonato con morbidezza Ti sei opposta con il tuo metro e 40. Sei l’unica persona che mi ha fatto pensare “però… ha ragione” Anche nella mia età più ribelle. Se mi sono stimato è grazie a te patata. Ora vado a realizzare qualche nostro sogno. 𝑇𝑢 𝑔𝑢𝑖𝑑𝑎𝑚𝑖 𝑒𝑑 𝑖𝑜 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜̀.