Stasera in tv – Che Tempo Che Fa: ospiti di oggi, 10 Maggio

Che Tempo Che Fa torna stasera in televisione con esperti che terranno aggiornati i telespettatori sull’emergenza Coronavirus e tante interviste a politici e artisti: gli ospiti di oggi

A Che Tempo Che Fa i temi d’attualità più dibattuti verranno affrontati con tanti artisti ed esperti, ovviamente con particolare attenzione all’emergenza Coronavirus.

La trasmissione di Rai 2 in onda alle ore 21.05 e condotta da Fabio Fazio mantiene invariato il suo pool di protagonisti composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica, Ale e Franz e Raul Cremona. Vediamo insieme chi sono gli ospiti di oggi a Che Tempo Che Fa.

Che Tempo Che Fa: aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus e non solo

L’iconica trasmissione di Rai 2 condotta da Fabio Fazio torna stasera in televisione carica di ospiti di spicco appartenenti al mondo dello spettacolo, della politica, dell’informazione e della scienza. L’emergenza sanitaria ed economica dovuta al Coronavirus continua a essere centrare nella scaletta del programma, tuttavia non mancheranno momenti dedicati all’arte e alle risate, giusto per stemperare un po’ il clima di tensione che l’epidemia ha creato nel nostro Paese, come in tutto il mondo.

Che tempo che fa ospiti:

Roberto Gualtieri

Ministro dell’economia e delle finanze;

Giorgia Meloni

Presidente di Fratelli d’Italia;

Federico Cafiero De Raho

Procuratore nazionale antimafia;

il virologo Roberto Burioni

Giorgio Palù

professore emerito di Microbiologia all’Università di Padova;

primario dell’Unità Operativa di Immunoematologia Pediatrica all’Ospedale San Raffaele di Milano;

direttore dell’Unità di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo;

giornalista;

direttore di Rai News;

corrispondenti Rai;

presbitero e attivista italiano;

l’attore è stato premiato durante l’ultima edizione del David di Donatello nella categoria Miglior attore protagonista nel film Il traditore di Marco Bellocchio;

l’artista si esibirà in una speciale esibizione live.

