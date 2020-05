Sergio Cossa, chi è l’ex marito di Antonella Clerici: storia e vita privata

Conosciamo meglio la storia dell’ex marito di Antonella Clerici: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata di Sergio Cossa

Sergio Cossa e Antonella Clerici si sono sposati nel 2000, ma la loro storia d’amore è durata soltanto tre anni. Lui, produttore musicale e cuoco, ha sedotto per anni la donna: al loro primo appuntamento Cossa l’ha presa per la gola cucinandole il suo piatto preferito, un ricco risotto agli asparagi. Il loro matrimonio è avvenuto a Manhattan soltanto alla presenza di pochi intimi.

Sergio Cossa, storia e vita privata

Dopo pochi anni è arrivata la separazione visto che i due già da tempo non vivevano più insieme. Del suo passato e della sua ex storia con Cossa la stessa Clerici ha svelato: “Da lui avrei voluto più comprensione in certi momenti. I motivi per cui finisce un amore non sono mai definiti. Ma ho avuto il privilegio di aver vissuto un grande amore: il fatto che finisca non vuol dire che venga dimenticato o che non abbia importanza per la vita”. Una vita davvero molto movimentata per la celebre conduttrice italiana, che ha vissuto diverse ed importanti storie d’amore.