Raoul Bova su Instagram: “Auguri mamma, mi manchi”

Sui social compaiono moltissimi auguri per la festa della mamma, tra i vip che condividono le foto delle loro madri si aggiunge anche l’attore Raoul Bova.

L’attore Raoul Bova ha perso la madre Rosa nel 2019. Ai funerali della donna era stata presente sia l’attuale compagna Rocio Munoz Morales, che la ex moglie Chiara Giordano. Soltanto l’anno prima era scomparso il padre Giuseppe e il dolore ha continuato a seguire l’attore. Oggi, nella giornata della festa della mamma, Raoul Bova la ricorda con un post dolcissimo su Instagram.

“Auguri Mamma, Mi manchi. Tanti auguri a tutte le mamme…Amatele e rispettatele sempre, fino all’ultimo giorno della loro vita“, così scrive Raoul Bova sul post Instagram dedicato alla madre Rosa. L’augurio speciale va a una donna che l’ha sempre seguito e sostenuto nella sua carriera artistica e personale. L’attore ha perso la madre da poco tempo e, in un’intervista, aveva detto della donna che: “Ero molto legato a mia madre e una volta, ero ancora bambino, la raggiunsi in cucina in preda a un furore d’amore e le dissi: mamma non voglio che tu muori! E lei, cucinando, rispose: “Perché dovrei morire tesoro mio?””. E’ stato un duro colpo per lei perdere la mamma, soprattutto dopo il lutto del padre nel 2018, non ancora superato.

Il dolore per Raoul Bova alla scomparsa del padre

Del padre Giuseppe, Raoul Bova aveva raccontato: “Per me era un pilastro. Non parlarci più, anche se ci parlo ancora, mi fa molto male. So che lui amava i suoi nipoti, Luna in particolare, e che mi vuole forte e sorridente. I contrasti con lui sono stati davvero pochi. Sono stati più i consigli che mi ha dato e le confessioni che gli ho fatto“.