Mara Venier, il dolore della conduttrice: “Mi manchi da togliere il fiato”

Mara Venier si mostra molto addolorata prima della puntata in onda oggi di Domenica In, sono attesi molti ospiti in collegamento web.

Oggi, domenica 10 maggio è una domenica speciale: si celebra la festa della mamma. Tra qualche ora Mara Venier sarà in onda a Domenica In, in una puntata piena di ospiti, tutti da remoto. La padrona di casa del pomeridiano di Raiuno si è lasciata andare a un ricordo doloroso su Instagram, condividendo una foto in compagnia della madre, scomparsa nel 2015.

“Mammina mia, stanotte ti ho sognata e mai come oggi ti sento vicina…Mi manchi immensamente da togliere il respiro“, così condivide Mara Venier su Instagram in ricordo della madre Elsa, mostrando grande commozione. Probabilmente la conduttrice dedicherà un pensiero alla madre anche oggi in diretta a Domenica In; il post è stato commentato da moltissimi followers che si riconoscono nel dolore per la scomparsa di un genitore. Tra loro anche Sandra Milo: “Ti capisco e ti sono vicina con affetto. Tua madre era una donna molto dolce… Un abbraccio grande grande seppur virtuale“. La Venier per un periodo si allontanò dalla televisione, proprio per assistere la madre malata di Alzheimer.

Gli ospiti attesi a Domenica In

La conduttrice oggi avrà diversi ospiti in puntata, tra cui Antonella Clerici, in collegamento da Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. Attesa anche Romina Power che si racconterà tra carriera e vita privata in collegamento da Cellino San Marco. I telespettatori potranno rivedere la cantante dopo l’esperienza al Serale di Amici 19, al quale partecipava con l’ex marito Al Bano. In molti, inoltre, si chiedono se la Power farà riferimento al ritorno di Al Bano con Loredana Lecciso.

