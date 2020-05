Cosa scrivere alla propria mamma per la sua festa: frasi di auguri, messaggi da inviare, auguri dolci, aforismi e immagini

Dicono che la mamma sia un angelo in casa ed è quanto mai vero. E’ lei che trova ogni cosa dentro casa, lei quella che ci vizia anche se siamo grandi, lei quella che è sempre dalla nostra parte ed è lei che ci sostiene in ogni momento della nostra vita. Ora nel giorno della festa della mamma dobbiamo dirle grazie e farla sentire speciale. E basta poco: un piccolo pensiero e un biglietto di auguri sincero. Una frase dolce o divertente per dirle quanto le vogliamo bene.

Dopo il lungo lockdown chi può correrà da lei in questo giorno di festa, chi invece non può dovrà far sentire il proprio affetto con telefonate e biglietti di auguri. Peccato che siete davanti al foglio bianco e non vi viene in mente niente. Non vi preoccupate, ci abbiamo pensato noi. Ecco una selezione di frasi di auguri per la festa della mamma 2020, immagini e biglietti, canzoni da dedicare.

Festa della Mamma 2020: le frasi da inviare

In questa lunga quarantena avete magari imparato a cucinare e regalare alla vostra mamma un dolce fatto con le vostre mani è un pensiero che apprezzerà molto. Ma non dimenticate il biglietto. Se è vero che una mamma sa sempre tutto ancora prima che lo dite, scriverle una dolce frase di auguri per il giorno della festa della mamma le potrà solo che far piacere. In questa particolare Festa della mamma 2020 che ci vedrà stare a distanza se non conviviamo o salutarci dalla finestra con una mascherina addosso c’è ancora più bisogno di dire quanto vogliamo bene alla nostra mamma.

Tanti auguri Mamma!Sono il figlio più fortunato del mondo perché ho una mamma come te!

Auguri Mamma! Grazie per tutte le volte e per quelle che ci saranno! Sei il mio angelo custode!

Nonostante le distanze sento sempre il tuo abbraccio che mi stringe forte! Auguri!

Per avermi cullato e cantato la ninna nanna, per avermi dato un bacio sulla bua, per avermi rimboccato le coperte, sostenuto prima di un esame, fatto finta di non sapere delle cose e ritrovato qualsiasi cosa io abbia perso, per avermi aspettato alzato e per avermi dato fiducia quando ne avevo bisogno. Grazie di esistere!

Auguri Mamma! Se sono una persona sicura e felice, sognatrice e onesta lo devo a te.

Buona Festa Mamma! Grazie per aver visto in me sempre il meglio!

Tanti auguri Mamma! Mi hai illuminato il cammino e continui a farlo!

Auguri Mamma! Che ogni giorno possa essere pieno di sorrisi e felicità!

Grazie mamma perché mi hai insegnato a volare fino ad ogni mio desiderio!

Auguri Mamma! Tu che sai già tutto prima che te lo dico sai già allora quanto bene ti voglio!

Buona Festa Mamma! Grazie per i tuoi abbracci sono i soli che sanno togliermi ogni paura!

Auguri Mamma: il tuo sorriso è la luce di ogni giornata!

Frasi per la Festa della mamma 2020: auguri, proverbi e aforismi

La mamma ha ispirato poeti e letterati che le hanno dedicato riflessioni e frasi. Per la Festa della mamma 2020 potete quindi prendere a prestito le parole di qualche artista da scrivere su un biglietto o da inviare per whatsapp. Soprattutto se questa giornata non potete trascorrerla con la vostra mamma un bel messaggio di auguri sarà ancora più importante per sopperire a quell’abbraccio che non potete darle.

Non una, né due, né cento feste per la mamma potrebbero ringraziarti abbastanza. Buona festa della mamma! Dio non poteva essere ovunque, e quindi ha creato le madri” (Kipling)

Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore, ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore. (Pier Paolo Pasolini,”Supplica a Mia Madre”)

La mamma è quella persona che vedendo che i pezzi di torta sono quattro e le persone sono cinque, dice che i dolci non le sono mai piaciuti. (Tenneva Jordan)

Il cuore di una madre è un profondo abisso in fondo al quale troverai sempre il perdono” (Honoré de Balzac)

Tutto ciò che sono, o spero di essere, lo devo al mio angelo di madre (Abraham Lincoln)

Dio non poteva essere dappertutto, così ha creato le madri.(Proverbio ebraico)

La comprensione di una madre è come un cerotto di emozioni per un io ferito. (Haim G. Ginot)

Nessun affetto nella vita uguaglia quello della madre (Elsa Morante)

Gli uomini reggono il mondo. Le madri reggono l’eterno, che regge il mondo e gli uomini. (Christian Bobin)

La mano che fa dondolare la culla, è la mano che regge il mondo (William Ross Wallace)

La madre è un angelo che ci guarda, che ci insegna ad amare! Ella riscalda le nostre dita, il nostro capo fra le sue ginocchia, la nostra anima nel suo cuore: ci dà il suo latte quando siamo piccini, il suo pane quando siamo grandi e la sua vita sempre” (Victor Hugo)

Sempre una madre aspetta il ritorno di suo figlio sia se questi se n’è andato in un paese vicino o in uno molto lontano. (William Shakespeare)

Una buona madre vale cento maestri (La madre, Victor Hugo)

Immagini per la Festa della Mamma 2020: le più belle da inviare per whatsapp

Un biglietto di auguri diventa indimenticabile se va a toccare delle emozioni e risveglia dei ricordi. Per la festa della mamma inviare un’immagine di auguri potrebbe essere un bel modo per festeggiarla, per farla sentire importante e nei vostri pensieri. Ancora meglio se quell’immagine è qualcosa di vostro, magari la foto di una vacanza o di un momento felice che avete trascorso insieme, oppure di un luogo dove vorreste andare appena sarà possibile muoversi. Ma se non avete a portata una vostra foto ecco delle belle immagini da inviare per fare gli auguri alla vostra mamma.

Festa della mamma 2020: le canzoni e le frasi da dedicare

Da Beniamino Gigli a Jovanotti a Coez passando per Queen e Pink Floyd. E’ davvero lunghissima e variegata la lista di cantanti che hanno scritto canzoni dedicate alla mamma. Qualsiasi sia il vostro genere musicale preferito potrete trovare la canzone adatta per voi. Potete quindi poi scegliere di inviare il link della canzone su whatsapp, oppure scrivere il testo della canzone su un biglietto o per messaggio o estrapolarne solo una frase. O se passerete con vostra mamma la giornata della festa potete metterla come colonna sonora della giornate e magari, perché no, cantargliela. Qui potete scegliere su una selezione di 30 canzoni dedicate alla mamma. Ed ecco alcune strofe da dedicare alla propria mamma.