Dramma Romina Power, il tumore della sorella: rara forma di cancro

Non solo successo e tanta fama, ma anche tanti momenti negativi e duri da attraversare: la sorella di Romina Power si è ammalata gravemente diversi anni fa

Tanta felicità, ma anche momenti duri durante la sua vita per Romina Power. Dalle sue separazioni al dramma della malattia della sorella Taryn che si era ammalata di tumore diversi anni fa. In una vecchia intervista la stessa donna aveva svelato: “Quando l’ho saputo, mia sorella mi ha spinto ad andare in ospedale!” L’attrice, come riporta “Caffeina Magazine”, ha poi rivelato: “Ho scelto di curare la mia malattia, una forma rara di cancro al seno, con la medicina occidentale e con quella tradizionale degli indiani d’America. Sentivo di aver bisogno anche di una via naturale, e mi domando se le cerimonie indiane abbiano avuto qualche effetto“.

Dramma Romina Power, il legame con la sorella

Le due sorelle sono state sempre molto legate tra di loro cercando così di superare il momento terribile attraverso l’unione della famiglia. Per Romina la vita è stata anche pesante visto che, dopo la scomparsa della figlia Ylenia e la vita a tratti tormentata, aveva lasciato Al Bano per aiutare la sorella in quel momento di difficoltà.