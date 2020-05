Domenica Live, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 10 Maggio

L’emergenza Coronavirus, come per altri programmai televisivi, ha colpito anche Domenica Live, tuttavia Barbara D’Urso non abbandona i suoi telespettatori

Barbara D’Urso, in accordo con la rete, ha preferito mettere temporaneamente in stop Domenica Live per concentrarsi principalmente sul programma serale della domenica di Canale 5, ossia su Live – Non è la D’Urso.

All’entertainment e al gossip, la conduttrice e il suo efficiente staff hanno integrato buona informazione per offrire al pubblico, riguardo l’emergenza Coronavirus, le ultime notizie, pareri e consigli di esperti accreditati.

Alle ore 16.50 andrà in onda la pellicola Rosamunde Pilcher: La nebbia d’Irlanda che, come suggerito dal titolo, è un film tratto da uno dei romanzi della famosa autrice britannica.

Scopriamo insieme qualche dettaglio sulla pellicola.

Leggi anche –> Paola Perego | frecciata a Barbara D’Urso su Instagram

Rosamunde Pilcher: La nebbia d’Irlanda

Keira (Lara-Joy Körner) è una ragazza che vive nell’Irlanda del sud e gestisce assieme alla famiglia un allevamento di cavalli. Nella scuderia, confinato da tempo in un box, rimane Otello, un cavallo che nessuno è mai riuscito a domare. Nel tentativo anche il fidanzato di Keira ha perso la vita, lasciandole dentro un forte senso di colpa e un vuoto incolmabile.

Nella tenuta giunge quindi Patrick O’Connell (Hendrik Duryn), un sussurratore di cavalli a cui la famiglia si rivolge per prendersi cura di Otello e cercare di integrarlo nella scuderia, come tutti i suoi simili. L’americano perderà subito la testa per la bella Keira e anche la ragazza sembrerà coinvolta dallo stesso sentimento, mentre il fratello di lei, Jacob (Mathias Herrmann), cercherà di metterla in guardia dal misterioso sussurratore venuto dagli Stati Uniti.

Cast:

Lara Joy Korner;

Hendrik Duryn;

Reiner Schöne;

Mathias Herrmann;

Kerstin Gahte;

Rudy Knauss;

Luise Deschauer.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI