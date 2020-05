Domenica In, incidente in diretta: “E’ caduto, si è fatto male”

Domenica In, incidente in diretta: “E’ caduto, si è fatto male”. La preoccupazione di Mara Venier durante l’intervista di questo pomeriggio in collegamento con Romina Power.





Sono rimasti con il fiato sospeso tutti gli spettatori che questo pomeriggio hanno assistito alla consueta puntata settimanale del programma di Rai 1. Un imprevisto si è verificato infatti in diretta, suscitando la preoccupazione anche della conduttrice televisiva.

Domenica In, incidente in diretta durante l’intervista in collegamento con Romina Power

Anche questo pomeriggio, in occasione della festa della mamma, il programma televisivo di Rai 1 condotto da Mara Venier ha intrattenuto i suoi spettatori con le interviste in collegamento agli ospiti della puntata. Tra di loro questo pomeriggio Mara ha avuto modo di collegarsi con Romina Power. Un incidente però avvenuto durante la diretta ha fatto preoccupare non poco la conduttrice televisiva.

La cantante si trovava a Cellino San Marco, in casa di suo figlio Yari Carrisi. L’intervista con la Power però è stata ben presto interrotta a causa di un incidente accaduto in diretta e che ha coinvolto un operatore, parte della troupe che si trovava in quel momento a casa di Romina. L’operatore in questione è infatti inciampato e ha spostato l’inquadratura ripresa dalla telecamera.

Preoccupata per quanto stava accadendo la Venier ha chiesto allora all’operatore di presentarsi di fronte alla camera, affermando: “L’operatore è inciampato, è caduto? Voglio vederlo“.

L’intervista con Romina è proseguita subito dopo e la cantante ha potuto raccontare la sua convivenza con il figlio Yari in questo periodo di quarantena. Periodo che per la Power non si è rivelato affatto negativo, poiché, come lei stessa ha dichiarato durante l’intervista, le ha concesso di dedicarsi a passeggiate a contatto con la natura, alla meditazione e alla fotografia.