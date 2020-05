Domenica in ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi 10 Maggio

Domenica in oggi, 10 Maggio, avrà tanti ospiti in collegamento: chi si racconterà oggi a Domenica in e cosa accadrà in puntata

Gli ospiti annunciati che oggi, 10 Maggio, saranno in collegamento dalla propria abitazione con Mara Venier saranno tanti, esattamente come Domenica in ci ha da sempre abituato. Nella puntata che inizierà alle ore 14.00 su Rai 1, verrà lasciato spazio all’informazione, incentrata sull’epidemia di Covid-19, ma anche all’intrattenimento più leggero che con le interviste della zia Mara ai più noti volti appartenenti al mondo dello spettacolo.

Scopriamo insieme che cosa accadrà e chi sarà ospite oggi a Domenica in.

La Festa della Mamma a Domenica in

La domenica firmata da Mara Venier non si ferma nonostante l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus e la miriade di imprevisti che hanno disturbato molti dei collegamenti con i Vip ospiti della trasmissione. I tanti problemi della diretta sono stati superati dalla zia con l’ironia e i telespettatori hanno apprezzato non poco il fatto che sia riuscita a cavarsela in questo modo dalle difficoltà della diretta. Gli ascolti per la trasmissione, dall’inizio dell’epidemia sono lievitati perché, secondo quanto riportato da molti dei telespettatori intervistati, in tanti si sono rispecchiati nelle emozioni espresse in modo tanto genuino dalla conduttrice. Ospite di oggi sarà Antonella Clerici. La sua presenza a Domenica in secondo i rumors non sarebbe un caso. Questa segue infatti alle dichiarazione rilasciate dal direttore di Rai 1, Stefano Coletta:

“Ho sempre pensato da telespettatore che Antonella fosse un asset di Rai 1 perché ha un’identità verbale, cromatica, di sguardo. Con la sua trasparenza ha tessuto un patto d’acciaio con i telespettatori. Penso che Antonella debba tornare in prima serata con una chiave meno prevedibile, penso che nel daytime possa tornare anche a una parte che ha dentro, quella della giornalista che è stata la matrice con cui ha iniziato“.

Un grande ritorno di Antonella Clerici alla prima rete quindi?

Staremo a vedere.

Di seguito, tutti gli altri ospiti della Domenica in firmata da Mara Venier.

Domenica in, ospiti di oggi:

Antonella Clerici;

Romina Power;

Serena Rossi;

Costanza Caracciolo e Christian Vieri;

Luca Trapanese;

l’immunologo prof. Francesco Le Foche.

L’intervista al professor Francesco Le Foche della scorsa puntata

