Antonella Clerici, chi è l’ex marito Pino Motta: la loro storia

Conosciamo meglio la storia dell’ex marito di Antonella Clerici, Pino Motta: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’uomo

Pino Motta è stato il primo marito della Clerici. I due si sono conosciuti a metà anni Ottanta grazie ad amici in comune. Lui era un cestista di Serie A, mentre la giovane Antonella era diventata da poco giornalista e lavorava per una tv locale. Il loro matrimonio è avvenuto nel 1989 e così lo stesso Pino in una vecchia intervista a “DiPiù” ha rivelato di essere molto felici e innamorati: “Cucinava ottimi piatti, faceva risotti particolarmente buoni”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Antonella Clerici, le curiosità dell’ex marito Pino Motta

Così dopo pochissimi anni, nel 1991, la fama della Clerici cresceva a dismisura e così la donna era sempre fuori casa per lavoro. I due si sono lasciati velocemente come ha rivelato lo stesso Pino: “Lei pensava alla sua carriera, la sua popolarità era aumentata. Mi ha fatto capire che la vita in provincia le stava un po’ stretta. Era il 1991 e mi stava lasciando. Dopo ho capito che c’era un altro, ho avuto questa certezza”. Dopo non molto tempo la stessa Clerici convolò a nozze per la seconda volta, questa volta con Sergio Cossa.