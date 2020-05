Alice Mangione, chi è la comica di The Pozzolis Family: età, foto, carriera

Alice Mangione è la comica del quartetto comico formato dal marito Gianmarco Pozzoli e dai due figli: Giosuè e Olivia Tosca.

Alice Mangione nasce a Bergamo nel 1984 e ha debuttato giovanissima al fianco di Marcello Macchia in “Mai Dire Martedì” su Italia1. Vincitrice del Festival del Cabaret di Milano nel 2006, del Cabaret in Rosa nel 2009 e del premio della critica, ha debuttato al cinema con “Oggi sposi” di Luca Lucini nello stesso anno. Poi recita in “Un fidanzato per mia moglie” di Davide Marengo nel 2014.

Arriva al successo, però, con i video parodia della Youtuber AliceMakeUp; arriva poi la partecipazione a “La Prova dell’Otto” di Caterina Guzzanti e nel 2014 entra nel cast di “Glob – Diveramente Italiani” di Enrico Bertolino. Dal 2017, con il marito Gianmarco Pozzoli, di 49 anni, dà vita al progetto The Pozzolis Family, attraverso l’omonima pagina Facebook in cui raccontano, con brevi video comici, la vita della loro famiglia. Alice è spostata con il marito Gianmarco dal 2019 con rito civile a Milano e insieme hanno due figli, Giosuè, nato nel 2015 e Olivia Tosca, nel 2017. I due condividono insieme le difficoltà che attraversano come genitori, utilizzando la loro arma migliore: l’ironia.

La The Pozzolis Family conta oltre 120 mila iscritti su YouTube e più di 800 mila followers sulla loro pagina Facebook. Alice Mangione parla spesso della genitorialità e di cosa voglia dire essere madre: “In Italia dovrebbe essere rivisto immediatamente il welfare che gira intorno alla genitorialità, alla maternità. Io ho la fortuna di avere un lavoro flessibile, ma una donna che lavora in qualsiasi azienda, come fa? Come si fa a dire: ‘L’allattamento esclusivo per il bambino fino al sesto mese è la cosa migliore”, quando la maternità generalmente copre fino al terzo?’“.

