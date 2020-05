Nuove rivelazioni del conduttore de “La Vita in diretta” Alberto Matano che ha svelato tutta la realtà durante l’emergenza Coronavirus

Durante l’emergenza Coronavirus Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno continuato a raccontare la realtà in un momento così complicato in Italia. Per il conduttore, grazie a La vita in diretta, è stata la prima esperienza alla guida di un programma non giornalistico. Matano ha così svelato la sua nuova “vita” ai microfoni di Telepiù: “Il pubblico ha apprezzato i toni sobri, mai urlati che io e Lorella abbiamo scelto anche quando dovevamo occuparci di cronaca nera”. Poi ha esaltato il suo legame lavorativo con la Cuccarini: “E’ una persona per bene e rispettosa: una professionista a tutto tondo”.

Alberto Matano, la nuova realtà in tv

Così durante l’intervista ai microfoni di “Telepiù” lo stesso conduttore de “La Vita in Diretta” ha rivelato le novità che : “Accompagnare le persone nella nuova vita che avremo”. Infine, ha svelato le nuove contromisure prese in Tv all’inizio dell’emergenza Coronavirus che continuano ad essere presenti nella vita di tutti noi: “Gel disinfettanti all’ingresso, accessi regolati negli ascensori e al bar, riduzione del pubblico in studio e degli ospiti”. Le cose non torneranno alla normalità, ma bisognerà adeguarsi così alla “nuova” vita che dovremo affrontare nei prossimi mesi.