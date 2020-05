Random, chi è il rapper: carriera, curiosità e vita privata

Carriera, curiosità e vita privata del rapper di origini napoletane ma cresciuto a Riccione, Random: chi è, vero nome, successi.

Classe 2001, vero nome Emanuele Caso, Random nasce a Massa di Somma, nel napoletano, quindi si trasferisce con la famiglia all’età di due anni a Riccione. Questa città gli fa scoprire la passione per il rap. Inizia con il freestyle, quindi incide le sue prime canzoni.

I primi brani del giovanissimo rapper trattano tematiche crude e di vita quotidiana. Viene notato dal produttore Zenit, con cui dà vita a un duo di successo praticamente immediato e pubblicano il loro primo album da solisti “Giovane Oro”.

Ascesa e successo del giovanissimo rapper Random

Dopo aver abbandonato l’uso dell’AutoTune, di tendenza tra molti suoi colleghi, Random confeziona insieme a Zenit quello che è a oggi il suo brano più noto, ovvero ‘Chiasso’, che diventa una sorta di tormentone e scala le classifiche italiane nell’estate dello scorso anno. Su Youtube, il video del brano, postato a maggio 2019, ha raccolto qualcosa come 20 milioni di visualizzaioni. Il 2 Ottobre 2019 pubblica “Rossetto” con il quale diventa Artista del Mese per Mtv New Generation.

Il rapper ha esordito giovanissimo e ha pubblicato la sua prima canzone su Facebook a 14 anni, facendo fin da subito il boom di visualizzazioni. Deve il suo nome d’arte a una traduzione del suo cognome, ovvero Caso. Seguito su Instagram da oltre 100mila follower, il suo nome è tra i più noti nel pubblico di adolescenti, che lo seguono anche su TikTok. Da maggio 2020 fa parte della squadra di ‘Amici Speciali’, spin off del noto talent show.