Il Pancio ed Enzuccio: chi sono gli Youtuber, carriera e curiosità

Carriera e curiosità di Il Pancio ed Enzuccio: chi sono gli Youtuber, che hanno ottenuto un successo incredibile collaborando insieme.

Il Pancio e Enzuccio sono un duo comico quasi per caso: nascono infatti come Youtuber, grazie alla passione comune per le parodie. Ad aprile la strada è Andrea Panciroli, che fino a quel momento per 16 anni aveva lavorato in un bar.

Leggi anche –> Ciao Darwin, c’è Jessica Brugali, ex Miss Padania: “Non c’è l’ho coi meridionali” – VIDEO

Inizia lui con le parodie e l’amico e socio Enzuccio lo segue. I due hanno partecipato al Festival di Sanremo 2018, mimando alcune esultanze dei calciatori di Serie A. Poi, hanno recitato anche nel cinepanettone “Natale a Roccaraso”.

Leggi anche –> Bonolis sull’incidente a Ciao Darwin: “Onda disumana contro di noi”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Chi sono Il Pancio ed Enzuccio, Youtuber e comici

Ma chi sono questi due ragazzi, che hanno un vasto seguito su Instagram, con oltre 200mila follower? La mente del duo si chiama come detto Andrea Panciroli, detto Il Pancio, oltre 600mila iscritti sul suo Canale Youtube. Si tratta di un videomaker e un padre di famiglia che è felicemente fidanzato con Serena Giorgetti. Nato a Gioia Tauro il 23 ottobre 1985, lo Youtuber e ora vive a Reggio Emilia. La figlia del giovane uomo si chiama Mia ed è nata nel 2014.

Otto anni più giovane di lui è il suo socio, Enzuccio, nome d’arte di Enzo Biasi. E’ nato a Taranto nel 1993 e ha 26 anni. Ora vive a Carpi. Ha realizzato parodie di brani tormentone come Riccione dei The Giornalisti o Despacito di Luis Fonsi. I due hanno iniziato quindi a collaborare assieme, pur tenendo ugualmente distinte le loro carriere. Il risultato è stato esplosivo. Tra le loro missioni più note, quella ai mondiali di Russia 2018.