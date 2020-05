Fernanda Lessa, il ricordo del figlio Joaquim: “Avresti vent’anni”

Il dramma del passato di Fernanda Lessa, il ricordo del figlio morto Joaquim su Instagram, la foto col pancione: “Avresti vent’anni”.

Sono passati vent’anni dalla tragedia familiare che ha colpito la modella Fernanda Lessa, la quale ha avuto a che fare con la tragica morte del figlio Joaquim, a pochi giorni dalla nascita del bimbo.

In seguito ad alcuni esami effettuati quando era all’ottavo mese di gravidanza, i medici hanno scoperto che il bimbo che la modella portava in grembo era affetto da una grave patologia cardiaca. Il piccolo nacque vivo e venne messo in terapia intensiva.

Il ricordo di Fernanda Lessa: “Auguri angioletto mio”

Al piccolo, Fernanda Lessa ha dedicato uno struggente messaggio su Instagram, mostrando una foto del suo pancione all’epoca: “Auguri mio angioletto Joaquim, per i suoi 20 anni nel cuore della mamma e nel cielo a guardarmi le spalle. 7-05-2000/21-05-2000”. Dopo la perdita del figlio, la modella venne accusata: “Dicevano che mio figlio era morto perché io mi drogavo. Schifo! Anche per strada subivo gli sguardi della gente”, le sue parole in un’intervista.

Dopo la perdita del bimbo, la modella ha avuto due figlie da Davide Dileo, Boosta dei Subsonica, ovvero Ira Marie e Lua Clara. La Lessa ha raccontato: “Quando ho capito di avercela fatta? Quando mi hanno detto che io e Davide aspettavamo nostra figlia Ira Marie. Lì mi sono fermata. Ho capito che l’amore per il mio compagno e per le mie figlie doveva vincere sull’alcool. Ce l’ho fatta. Ne sono uscita”. Oggi Fernanda Lessa è sposata con Luca Zocchi e quello che ha scelto di raccontare fa parte del suo passato. Un passato che però non si può dimenticare.