Facebook si rifà il look: tutte le novità del social più utilizzato al mondo

Facebook si aggiorna e cambia aspetto per ottimizzare l’utilizzazione degli utenti su desktop: ecco quali sono le principali novità.

Sono passati 16 anni da quando Facebook ha fatto il suo esordio sul web diventando nel giro di due anni un fenomeno mondiale. L’idea di un social network in grado di connettere rapidamente persone in ogni parte del mondo è stata un successo commerciale tale da permettere a Mark Zuckerberg di monopolizzare l’esperienza social degli utenti di gran parte del mondo.

Negli anni l’azienda di Menlo Park ha implementato al suo interno l’app di messaggistica istantanea WhatsApp e il nuovo social Instagram. Questo ha permesso a Zuckerberg di controllare anche i principali competitor e di allargare la rete di connessione concessa agli utilizzatori. Con il passare degli anni, però, gli utenti hanno preferito utilizzare WhatsApp per chattare e Instagram per condividere le foto ed i propri post.

Facebook si rifà il look

Accortosi che Facebook era stato marginalizzato dai suoi utilizzatori, Zuckerberg in questo ultimo anno ha voluto concentrarsi sulla sua prima creatura per rivitalizzarla. Il primo passo è stato introdurre la dicitura “Facebook” anche su Instagram e WhatsApp per ricordare a tutti che i due social facevano parte della grande famiglia. Quindi ha pianificato una serie di modifiche mobile per renderlo più user friendly e appetibile. Come? Implementando nuove funzionalità che lo rendessero più simile a Instagram.

Dopo le modifiche mobile arrivano anche quelle desktop, annunciate in questo modo dalla compagnia: “Da quando è stato lanciato, 16 anni fa, Facebook.com è cresciuto molto. Abbiamo introdotto nuove funzionalità, lo abbiamo ottimizzato per nuovi dispositivi e nuovi sistemi operativi e reso disponibile in centinaia di lingue. Di recente, ci siamo concentrati sull’esperienza mobile e di conseguenza quella desktop è rimasta un po’ indietro”.

La principale novità consiste nell’utilizzo di uno sfondo nero. Il nuovo layout permetterà agli utilizzatori di leggere e guardare contenuti sul social senza sforzare troppo la vista. A tal fine sono stati ingranditi anche le anteprime video e le scritte. Cambiano anche le varie sezioni, in modo tale che siano facilmente riconoscibili sin dall’ingresso sulla home. Infine è stata implementata la possibilità di rendere visibile un nuovo post prima della sua pubblicazione: ciò permetterà di capire come il post sarà visualizzato sia dalla versione home che da quella mobile.