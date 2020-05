Caterina Balivo rimproverata su Instagram: ecco cos’ha fatto con i figli

Caterina Balivo ha postato su Instagram una foto molto tenera in compagnia dei suoi figli, ma che non ha mancato di suscitare polemiche…

La foto è di quelle che fanno sciogliere il cuore solo a guardarle: Caterina Balivo più radiosa che mai con in braccio i suoi figli, Guido Alberto e Cora, in una splendida giornata di solo. La tenera istantanea, apparentemente del tutto innocua, nasconde tuttavia un “dettaglio” che ha fatto impensierire o addirittura arrabbiare diversi followers della conduttrice di Vieni da me.

Il pericoloso dettaglio nella foto di Caterina Balivo

Caterina Balivo ama alla follia i suoi due figli, nati dal grande amore con il marito Guido Maria Brera. A quanto pare, però, non sta troppo attenta ai pericoli che – si sa – per i bambini sono sempre in agguato. Nell’immagine, incriminata (vedi sotto) Guido Alberto detto “GA”, in piedi su un vaso, abbraccia la conduttrice campana, che tiene in braccio anche la piccola Cora, su un balcone della loro casa romana. Tutto qui? Ebbene no.

Tanti ovviamente i messaggi d’affetto da parte dei fan, ma più d’uno storce il naso. “Togli subito i bambini dalla ringhiera sono una nonna apprensiva”, scrive una follower che fa subito incetta di like. “Che ansia questi messaggi – si affretta però a ribattere un altro utente – sempre a criticare. Si vede che la ringhiera è in fondo e i bambini sono al sicuro tra le braccia della mamma”. E alla fine arriva anche la risposta di Caterina Balivo che, ritenendo evidentemente esagerato il rimprovero, chiosa: “Oh mamma…”. Il dibattito è aperto…

