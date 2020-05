Caterina Balivo, polemica per la foto con i figli: “Allontanali dalla ringhiera”

Qualche utente Instagram ha criticato Caterina Balivo dopo che la conduttrice ha postato una foto insieme ai suoi due bambini.

Nelle scorse settimane Caterina Balivo ha fatto capire di aver preso molto sul serio la crisi sanitaria che stiamo vivendo. In un primo momento ha invitato gli italiani a rispettare le disposizioni del governo, quindi ha condiviso un video promozionale della città di Milano in cui si parlava di coesione e solidarietà in vista della ripresa. In un’intervista recente, inoltre, spiegava le ragioni per cui era indecisa sul riprendere a lavorare adesso o attendere la nuova stagione televisiva.

La conduttrice era preoccupata dal fatto che la sua trasmissione – Vieni da me – fosse inadatta ad un periodo storico come quello che stiamo vivendo. Gli ospiti, infatti, raccontano vicende personali riguardanti la loro vita e questo, magari, avrebbe potuto urtare la sensibilità di chi, in queste settimane ha perso una persona cara. Con la situazione leggermente migliorata, Caterina ha accettato di ripartire lo scorso lunedì ed ora che si è conclusa la prima settimana è tornata a casa con la famiglia.

Caterina Balivo rimproverata su Instagram

Nelle scorse ore la conduttrice campana ha pubblicato una foto su Instagram in cui viene ritratta insieme ai due figli Guido Alberto e Cora. La piccola è in braccio alla mamma, mentre il bimbo è poggiato sul qualcosa e si abbraccia a lei. La foto è scattata in terrazzo, in prossimità della ringhiera. Proprio questo dettaglio ha fatto storcere il naso a qualcuno che non ha evitato di farglielo notare. In uno dei commenti ad esempio si legge: “Togli subito i bambini dalla ringhiera sono una nonna apprensiva”.

In realtà il commento denota una preoccupazione eccessiva. Come si può notare dalla foto Caterina ed i figli sono ben lontani dalla ringhiera e non rischiano di farsi male. Tanto che i fan della conduttrice hanno immediatamente risposto a tono a chi la criticava. Uno di questi ha scritto: “Che ansia questi messaggi – scrivono – sempre a criticare. Si vede che la ringhiera è in fondo e i bambini sono al sicuro tra le braccia della mamma”.