Carla Bruni, chi è: età, amori, carriera e segreti dell’ex modella

Carla Bruni è stata una delle modelle italiane più ammirate e discusse al mondo, scopriamo qualcosa in più su di lei: età, amori, carriera e segreti dell’ex modella.

Carla Bruni è stata per 10 anni una delle supermodelle più ammirate e desiderate del mondo. A fine anni ’90 decise di lasciare le passerelle per darsi alla sua più grande passione, ereditata dal padre compositore, ovvero la musica. Nella sua carriera come cantautrice la Bruni ha pubblicato sei album, ma le bastò il primo per ottenere i riconoscimenti della critica come migliore performer femminile.

Negli anni passati, però, si è parlato della ex top model soprattutto per la sua relazione con l’ex presidente della Francia Nicolas Sakozy. L’influente politico francese, infatti, è stato al centro della cronaca mondiale prima per le sue scelte politiche (specie quelle di politica estera ed economiche) e successivamente per le accuse piovutegli addosso. L’ex presidente è tutt’ora indagato per corruzione, l’accusa sostiene che ha ricevuto dei finanziamenti da Gheddafi, ma la pronuncia definitiva della corte di cassazione francese deve ancora giungere.

Carla Bruni, chi è l’ex top model italiana

Nata a Torino nel 1967, da famiglia possidente di origine ebraica (ma convertita al cristianesimo da tanto tempo), Carla Bruni si è trasferita a Parigi quando aveva solamente 8 anni. I suoi familiari era preoccupati che le brigate rosse potessero pensare di rapire uno di loro per chiedere un riscatto. Da quel momento la ricca famiglia Bruni ha cominciato una nuova vita in Francia.

Carla ha studiato nelle scuole private in Svizzera e concluso il liceo è tornata a Parigi per iscriversi al corso di studi in Architettura della Sorbonne. A soli 19 anni, però, decide di lasciare l’università per diventare una modella professionista. Carriera che la porta ai vertici della professione. Ancora considerata una delle modelle più belle del mondo, Carla decide di cambiare carriera e si dedica alla musica. Sembrava una decisione azzardata, ma il talento non mancava ed anche in questo caso ha avuto ragione lei.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, la prima relazione seria di Carla è stata con il professore Raphaël Enthoven. Il quale, innamoratosi perdutamente della modella, decise di divorziare dalla moglie, la romanziera Justine Levy. La storia più importante, però, è quella con l’ex Presidente della Repubblica francese Nicolas Sakozy, dal quale ha avuto nel 2009 la figlia Giulia.