Ambra Angiolini, perché è finita con Francesco Renga: la vera storia

Ambra Angiolini adesso è felicemente fidanzata con Max Allegri, ma anni fa ha interrotto la relazione con Renga: ecco com’è andata.

La vita sentimentale di Ambra Angiolini, storica protagonista di ‘Non è la Rai‘ adesso acclamata attrice, procede a gonfie vele con l’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. I due non hanno mai nascosto la relazione, tuttavia preferiscono mantenerne i dettagli privati, per separare la famiglia dalle illazioni tipiche che provengono dal mondo dello spettacolo.

Leggi anche ->Ambra Angiolini, problemi alimentari: esiste un libro segreto – VIDEO

Fino al 2015, però, l’attrice stava vivendo un’altra importante storia d’amore. Ad inizi anni 2000 Ambra si è innamorata di Francesco Renga. I due sono convolati a nozze ed hanno avuto due splendidi figli. Improvvisamente, però, qualcosa sembra che si sia rotto, ma loro hanno preferito prima capire cosa stesse succedendo e solo dopo comunicare pubblicamente la fine della relazione.

Leggi anche ->Francesco Renga in lacrime a Verissimo: ecco la confessione su Ambra Angiolini

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Ambra Angiolini, perché è finita con Renga

Come spesso capita alle coppie del mondo dello spettacolo, il segreto è sfuggito di mano. Qualcuno ha fotografato il cantante in compagnia di un’altra donna e sui giornali scandalistici sono cominciate a girare voci su un presunto tradimento ai danni di Ambra. Tempo dopo è stata l’attrice a chiarire cosa stava succedendo in un’intervista concessa a ‘Vanity Fair‘.

Con Francesco semplicemente il rapporto non stava funzionando da tempo: “Lo abbiamo deciso insieme. Non volevamo che tutto morisse senza che nemmeno ce ne accorgessimo, a forza di fingere che non stesse succedendo niente”. In modo maturo la coppia ha deciso di separarsi prima di farsi del male. In questo modo hanno potuto mantenere un rapporto di amicizia che gli permette di non litigare per chi deve passare tempo con i figli.