Ambra Angiolini, la dura confessione: malata di bulimia, il dramma

Ambra Angiolini, recentemente in tv come presentatrice del concerto del primo maggio, ha confessato a Silvia Toffanin durante Verissimo un dramma che si porta dietro da tutta la vita.

Ambra Angiolini si è confessata a cuore aperto, parlando un po’ di tutto e soprattutto della sua vita privata. Tralasciando gli aspetti professionali la 42enne romana si è aperta sugli aspetti più intimi della sua vita. Da Massimiliano Allegri a Francesco Renga, passando per una confessione choc sulla bulimia.

Ambra Angiolini pazza di Allegri: “Grazie a lui ho riscoperto l’amore”

Da tre anni ormai, Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini vivono una love story. Una relazione divenuta via via sempre più salda, fino ad alimentare voci su un possibile matrimonio e addirittura su una gravidanza.

Leggi anche –> Francesco Renga in lacrime a Verissimo: ecco la confessione su Ambra Angiolini

“Posso dire di essere innamorata. Lui mi ha insegnato davvero tante cose, come stare tranquilla sul lavoro e a non fare sfuriate, essendo io molto passionale – ha confessato l’attrice a Verissimo – Grazie a lui sono tornata a credere nuovamente nell’amore e in un futuro”. Ma sul matrimonio? “Non ho bisogno di niente. Mi sono sposata con me stessa dopo essermi separata. Se dovesse accadere dell’altro sarà un’aggiunta a ciò che ho già. Per essere riconosciuta in questa società non sento il necessario bisogno di sposarmi”, ha dichiarato.

Il rapporto con l’ex Francesco Renga

Molto chiacchierato è anche il rapporto tra Ambra Angiolini e lo storico ex Francesco Renga. Insieme, da marito e moglie, hanno messo al mondo Jolanda e Leonardo. Ma come sono i rapporti, oggi? “Non abbiamo messo la rabbia davanti all’amore. Io e Francesco siamo sereni – ha affermato lei – Gli voglio molto bene e lo reputo un uomo divertente. Sa farmi ridere anche quando non c’è motivo. Abbiamo un bellissimo rapporto io e lui”.

La confessione choc di Ambra sulla bulimia

Prima di lasciare lo studio di Verissimo, Ambra Angiolini si è lasciata andare a una confessione choc. L’attrice è da sempre impegnata in campagne di sensibilizzazione per prevenire e curare la bulimia. “Inutile negare il fatto che sia una malattia vera e propria – ha affermato – Una malattia che in certo senso ci viene imposta dalla società e a pagarne le conseguenze sono le persone più fragili e gli adolescenti. Un po’ di tempo fa, confesso di esserne stata vittima anch’io, purtroppo. E’ una cosa da colmare e bisogna parlarne per bene una volta guariti e soprattutto rendersi conto che si può superare. Bisogna cercare il proprio cibo, che non è quello reale ma è un cibo diverso”.