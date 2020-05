Alena Seredova, il figlio David Lee Buffon: padre e passioni del piccolo

La vita privata dell’ex modella Alena Seredova, il figlio David Lee Buffon: padre il portiere della Juventus e passioni del piccolo.

Alena Seredova ha annunciato di essere incinta del suo nuovo compagno Alessandro Nasi. L’ex modella e Gigi Buffon, per anni punto fermo della Juventus e della Nazionale, hanno formato una delle coppie calcistiche più amate degli anni 2000.

Leggi anche –> Alena Seredova incinta | “Noi e tu” | lo scatto che entusiasma FOTO

Insieme dal 2005, il portiere della Juventus e la modella ceca hanno avuto due figli Thomas Louis e David Lee. Nel 2014, lo scandalo del legame tra il n.1 della Juventus e Ilaria D’Amico, commentatrice sportiva.

Leggi anche –> Alena Seredova furiosa con Buffon e D’Amico: “Non è una cosa naturale”

Le passioni del piccolo David Lee Buffon, figlio di Alena Seredova

Il più piccolo dei due bambini segue le orme del padre: qualche tempo fa, peraltro, prima del lockdown per l’emergenza Coronavirus, l’ex modella aveva postato una foto che la ritrae con i figli all’Aeroporto di Malpensa. In molti hanno notato l’incredibile somiglianza del figlio David Lee al papà.

Ma il bambino, che ha un profilo Instagram in cui posta immagini del suo privato, ha in comune col papà famoso molte cose, a partire dalla passione per il gioco del calcio. Sul suo profilo, posta foto che lo ritraggono sul campo di calcio, così come nel privato, in particolare insieme alla sua mamma Alena Seredova.