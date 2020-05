Alena Seredova furiosa con Buffon e D’Amico: “Non è una cosa naturale”

Alena Seredova furiosa con l’ex marito Gigi Buffon e la sua attuale compagna Ilaria D’Amico: “Non è una cosa naturale” spiega la showgirl inviperita contro l’ex.

Come riporta il settimanale Nuovo, Alena Seredova ha deciso di uscire allo scoperto e di fare un po’ di chiarezza sulla situazione attuale tra lei, l’ex marito Buffon e la sua nuova compagna Ilaria D’Amico.

Alena Seredova aspetta un figlio da Alessandro Nasi. E’ il suo terzo bambino dopo i due avuti proprio da Buffon. L’attrice e showgirl non perdona al portiere della Juventus di aver mandato in frantumi il loro matrimonio e la loro serena vita famigliare e sottolinea che “i genitori separati creano problemi ai figli”.

Alena Seredova non ci sta, l’attacco al suo ex

Intervistata dal settimanale F., ha spiegato: “Ho sempre creduto alla famiglia del Mulino Bianco e non ho mai pensato che potesse accadere a me, anche perché non vedevo grossi problemi nel mio matrimonio. Non avrei mai voluto che un divorzio facesse parte della mia vita, soprattutto per le difficoltà e la confusione che vivono i bambini”.

Poi in una recente intervista tv la Seredova ha lanciato la stoccata alla coppia Buffon D’Amico smontando l’idea della grande famiglia allargata e felice: “Sarà strana, ma per me non è naturale vedere tutti beati. O forse è naturale se nessuno è stato ferito in quel gruppo. Ma se qualcuno viene lasciato lì proprio nel momento in cui il cuore ancora palpita allora…Alcuni la chiamano famiglia allargata, io invece preferisco di due meravigliose famiglie separate”.